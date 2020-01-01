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وزير الجيش الاسرائيلي يحذر نصر الله ولبنان من تجاوز الخطوط الحمراء...

الأحد 02 أغسطس 2020 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي يحذر نصر الله ولبنان من تجاوز الخطوط الحمراء...


القدس المحتلة /سما/

حذر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله من خطورة "تجاوز الخطوط الحمراء" بالنسبة له شخصيا ولدولة لبنان.

وقال غانتس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بالنيابة، في تصريح مسجل نشره مكتبه: "إذا فكر نصر الله في الخروج عن الخطوط الحمراء فسوف يتلقى ردا مؤلما سيذكره بالجهوزية العالية لدولة إسرائيل وسيعرض دولة لبنان للخطر". وفق روسيا اليوم.

وشدد غانتس على أن نصر الله سيتحمل المسؤولية عن أي خطوة ستأتي من جانبه بحق إسرائيل.

جاء ذلك على خلفية تقارير عن إصدار غانتس أمرا إلى الجيش الإسرائيلي بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال تنفيذ "حزب الله" أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية مؤخرا.

#غانتس #الجيش الإسرائيلي #حزب الله #لبنان #حسن نصر الله

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