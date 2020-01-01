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الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى الاستعداد لجائحة "طويلة الأمد"

الأحد 02 أغسطس 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى الاستعداد لجائحة "طويلة الأمد"


رام الله /سما/

 حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا سيكون "طويل الأمد"، مشيرة إلى أن "مستوى المخاطر العالمية لكوفيد-19 مرتفع للغاية" داعية إلى استجابة "وطنية وإقليمية ودولية". وحتى اليوم، أُحصيت أكثر من 17,6 مليون إصابة في العالم وتوفي أكثر من 680 ألف شخص بالمرض بينهم قرابة مئتي ألف في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي فقط.

دعت منظمة الصحة العالمية، التي تعقد اجتماعا منذ الجمعة للمرة الرابعة من أجل إعادة تقييم تفشي فيروس كورونا، دول العالم إلى الاستعداد لجائحة "طويلة الأمد".

وأشارت المنظمة إلى أن "مستوى المخاطر العالمية لكوفيد-19 مرتفع للغاية" داعية إلى استجابة "وطنية وإقليمية ودولية".

وحذرت لجنة الطوارئ في المنظمة من أن "أمدها سيكون بالطبع طويلا جدا".

وأكدت أن "معظم سكان العالم يمكن أن يتأثروا، حتى أولئك الذين لا يقطنون في مناطق متضررة جدا" بالوباء.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا

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