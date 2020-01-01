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روسيا: بدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في نوفمبر المقبل

الأحد 02 أغسطس 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: بدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في نوفمبر المقبل


موسكو /سما/

قال مدير عام مركز Vector الروسي للبحوث العلمية، رينات ماكسيوتوف، إن مؤسسته تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نوفمبر المقبل.

وأضاف في حديث صحفي اليوم الأحد: "نتوقع أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر من هذا العام، لذلك من الممكن الحديث عن بدء عمليات التطعيم ضد المرض مع حلول نهاية هذا العام، وبداية العام المقبل. في البداية سيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر بين السكان، ثم يلي ذلك الانتقال إلى التطعيم الشامل".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، في اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في روسيا بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، إنه من المقرر أن يتم تسجيل اللقاح الذي طورته شركة Vector ضد الفيروس، في سبتمبر، ومن المقرر إنتاج الدفعة الأولى منه في أكتوبر.

#لقاح كورونا #فيروس كورونا #روسيا

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