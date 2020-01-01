  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي ترحب برسالة السفراء الأوروبيين التي عبروا فيها عن قلقهم من البناء في منطقة "E 1"

الأحد 02 أغسطس 2020 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي ترحب برسالة السفراء الأوروبيين التي عبروا فيها عن قلقهم من البناء في منطقة "E 1"


رام الله /سما/

 رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي برسالة الاحتجاج التي قدمها 16 سفيرا أوروبيا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة "E1".

وأشارت في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن هذه الخطوة يجب ان يتبعها تبني قرارات وخطوات فاعلة وجادة على ارض الواقع من قبل الاتحاد الأوروبي، وحكومات الدول الخمس عشرة الموقعة على الرسالة وهي (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، السويد).

ولفتت عشراوي الى أهمية العمل على ردع دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها، ووقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان عدم افلاتها من العقاب، وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والادانة التي شجعتها على مواصلة ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت: "لقد تمكنت دولة الاحتلال من تكثيف جهودها لترسيخ إسرائيل الكبرى على ارض فلسطين التاريخية، مستندة إلى فشل المجتمع الدولي بمساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، وضمانها عدم خروج حكومات العالم من اطار الادانات اللفظية الى العمل الفعلي والجاد".

وأشارت الى ان "تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية الخطير سيؤدي الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وفرض مشروع القدس الكبرى، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وقابلة للحياة".

 وأضافت أن "دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشروعها القائم على التوسع والضم بشكل ممنهج وفعلي على الأرض، رغم الرفض الدولي الذي فشل في لجمها، من خلال ترسيخ سياسات الحصار والتطهير العرقي والتهجير القسري وخصوصا في بلدات سلوان والعيسوية ووادي الجوز، عبر تكثيف عمليات هدم المنازل والمداهمات والاعتقالات وسرقة الأراضي وتنفيذ مشاريع استيطانية واسعة النطاق، مبنية على تشريد آلاف الفلسطينيين، وآخرها موافقة بلدية الاحتلال على إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيسوية على مساحة 90 دونم".

وأكدت أن الاستمرار في تمكين دولة الاحتلال ومنحها الحصانة والاستثنائية يؤدي الى إطلاق يدها ومواصلة ظلمها وبطشها لشعبنا الفلسطيني الأعزل، ومضيها قدما في عدوانها على المجتمع الدولي ومنظومته القانونية.

#حنان عشراوي #منظمة التحرير #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : هندي مسلم يتعرض للضرب بمطرقة لنقله لحوم أبقار

فيديو صادم.. لحظة انشقاق الأرض وابتلاعها امرأتين على الطريق وسماع صراخ مدو

غزة: انتحار شاب في رفح.. الثاني في يومين

الجيش الإسرائيلي يرد على قناة "الجزيرة": مستعدون لكل الاحتمالات..!

اسعار العملات مقابل الشيكل

تفاصيل.. 4 إصابات جراء انقلاب سيارة اسعاف وسط غزة

تدهور بالحالة الصحية لتركي آل الشيخ وانتقاله لنيويورك للعلاج

الأخبار الرئيسية

قصف

الجيش الإسرائيلي يزعم تصفية خلية حاولت زرع متفجرات على الحدود السورية

طائرات الاحتلال تقصف عدة اهداف في قطاع غزة...

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وتفعيل القبة الحديدية

"اسرائيل تتجه لطلاق وشيك".. نتنياهو يتهم "كاحول لافان" بافتعال أزمة الميزانية لدوافع سياسية

وزير الجيش الاسرائيلي يحذر نصر الله ولبنان من تجاوز الخطوط الحمراء...