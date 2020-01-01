الجيش الإسرائيلي يرد على قناة "الجزيرة": مستعدون لكل الاحتمالات..!

القدس المحتلة /سما/

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأنباء التي نقلتها قناة "الجزيرة" نقلًا عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله بإن "إسرائيل لا نية لديها لتوجيه ضربة استباقية لحزب الله أو لبنان".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر": "ننفي الأنباء التي نشرتها قناة الجزيرة. جيش الدفاع مستعد لكل الاحتمالات".

وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد أكد لقناة الجزيرة، اليوم أن إسرائيل لا تنوي توجيه ضربة استباقية ضد حزب الله أو الدولة اللبنانية، لكنه أشار إلى أن التأهب على الحدود اللبنانية سيستمر طالما كان ذلك ضروريا.

وفي الوقت نفسه، قال المصدر العسكري بحسب القناة إن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم لحزب الله، محذرًا أن من بين الأهداف المستهدفة ستكون منشآت الدولة اللبنانية.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاحد، بأن الجيش الإسرائيلي يقدر أن حالة التأهب القصوى قد تستمر لفترة طويلة، وأن تعزيز قوات الجيش ستبقى في على الحدود الشمالية حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوعين منذ مقتل أحد عناصر حزب الله في هجوم منسوب إلى إسرائيل في مطار دمشق، واستمرار حالة التأهب القصوى على الحدود الشمالية رغم عطلة نهاية الأسبوع الهادئة.

وفي السياق، كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، العثور على جهاز تنصت إسرائيلي صغير الحجم يستخدم كداعم لنظام تحديد المواقع (GPS) ومستشعر عالي الدقة لقياس الرطوبة والحرارة في قرية كفرحونة جنوب لبنان.

وقالت قناة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مراسلها جنوب لبنان أن الجهاز "يرجح ان يكون قد سقط من طائرات او اجهزة تجسس طائرة، ويعد جهاز تجسس".