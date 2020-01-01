الاحتلال يحرق 14 دونماً ويسمم 12 رأساً من الغنم شرق رام الله

رام الله /سما/

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد، على اشعال النيران بـ 14 دونماً زراعياً في قرية المغير شرق محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد منسق اللجنة الزراعية في المغير كاظم الحاج محمد أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الأراضي في المنطقة الشرقية من القرية، ما تسبب في احتراق 14 دونما من محصول اللوز تعود ملكيتها للمواطن سليمان أحمد الحاج محمد.

وأضاف أن 12 رأسا من الأغنام، تعود ملكيتها للمواطن فضل ابراهيم حامد أبو عليا، نفقت، بعد رش مستوطنين من مستوطنة "جبعيت" الأراضي بالسموم.