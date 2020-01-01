غانتس يوافق على إضافة 3000 من جنود الاحتياط لمقر الكورونا

القدس المحتلة /سما/

وقع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، على قرار يسمح بتجنيد نحو ثلاثة آلاف من جنود الاحتياط في طواقم الطوارئ، معظمهم سيكون من عناصر قيادة الجبهة الداخلية، وذلك مع اقتراب تفعيل مركز قيادة الكورونا.



وبحسب موقع صحيفة "معاريف" العبرية، يسمح التجنيد بإقامة نظام للتحقيقات الوبائية، ومجلس لقيادة الكورونا، وسيستمر مفعول القرار حتى ١٨ سبتمبر.



كما يسمح بتعزيز آخر لعدد الفنادق المستخدمة في الحجر الصحي، إلى جانب تعزيز إطلاع السلطات المحلية على آخر المستجدات بخصوص الكورونا، فضلا عن تعزيز تواجد ضباط الجبهة الداخلية داخل "المدن البرتقالية". وفقا لمعاريف.