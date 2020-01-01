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لبيد: نتنياهو يعيش حالة هستيريا

الأحد 02 أغسطس 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: نتنياهو يعيش حالة هستيريا


القدس المحتلة /سما/

 قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة في تل أبيب يعيش حالة من الهستيريا بسبب التظاهرات التي تخرج ضده.

ورأى لبيد في حديث لهيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، أن التظاهرات التي تخرج في الأسابيع الأخيرة وتزداد من حيث الأعداد المشاركة، لها تأثير كبير على نتنياهو.

وأضاف "إن الإسرائيليين ليسوا مستعدين للتنازل عن دولتهم، وعن ضرورة أن تكون الحكومة ضيقة وليست فاسدة، وأن عددًا كبيرًا منهم ينتمي إلى معسكر اليمين".

#يائير لبيد #اسرائيل #نتنياهو

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