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فيديو... أغنية وطنية جديدة يطرحها "الهضبة" في حب مصر

الأحد 02 أغسطس 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو... أغنية وطنية جديدة يطرحها "الهضبة" في حب مصر


وكالات / سما /

طرح النجم، عمرو دياب، أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، التي يتغنّى فيها بحب مصر بينما ظهر في عدد من الأماكن السياحية التي أبرزت ألوانا متنوعة من الحضارة والثقافة المصرية.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وظهر "الهضبة" وهو بمركب في وسط نهر النيل، ثم على خلفية القاهرة التاريخية، وخلف مقود سيارة تجوب البلاد.

وقام بإخراج الأغنية المخرج، طارق العريان، وحرص فيها دياب على تقديم رسالة حب إلى مصر، بينما حرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية التي تجمع بين كافة أطياف الشعب المصري.

ويذكر أن ألبوم عمرو دياب "سهران" الذي طرحه في فبراير الماضي حقق نجاحا كبيرا، وتصدّر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية.

#مصر #الهضبة #عمرو دياب

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