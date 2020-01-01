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السمنة والعجز الجنسي ...أمراض قد يسببها الشخير العادي

الأحد 02 أغسطس 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
السمنة والعجز الجنسي ...أمراض قد يسببها الشخير العادي


وكالات / سما /

قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف على قناة "روسيا 1 " التلفزيونية، إن الشخير يمكن أن يكون خطيرا في بعض الحالات.

بعثت إحدى المتفرجات سؤالاً كتبت فيه أن لدى زوجها يتوقف التنفس لوقت قصير. أثناء النوم، يشخر ويصمت بشكل دوري لمدة تتراوح من عشر إلى عشرين ثانية، وبعد ذلك يصرخ بشدة. سألت المرأة ماذا يمكن أن يكون السبب.

وأوضح مياسنيكوف أنه في مثل هذه اللحظات يسد الحنك الرقيق مجاري التنفس والشخص ليس لديه ما يكفي من الهواء.

ووفقًا للطبيب، فإن مثل هذا الشخير هذا هو مرض حقيقي يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم الشرياني والعجز الجنسي.

وأكد الطبيب أنه يتم استخدام جهاز CPAP (ضغط مجرى التنفس الإيجابي) لعلاج مثل هذه الحالات، الذي يشارك في التهوية الاصطناعية للرئتين في الوقت الذي يتم فيه انسداد المسالك الهوائية بواسطة الأنسجة الرخوة. إنه قناع خاص متصل بالجهاز يجب ارتداؤه أثناء النوم.

#السمنة #العجز الجنسي #الشخير

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