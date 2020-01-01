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أخصائية: هذا ما يتوجب فعله بعد التعافي من كورونا

الأحد 02 أغسطس 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخصائية: هذا ما يتوجب فعله بعد التعافي من كورونا


وكالات / سما /

نقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، الروسية، عن الأخصائية "تاتيانا ريبكا" مجموعة نصائح للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت "ريبكا"، طبيبة أمراض القلب، على ضرورة تناول فيتامين "D" وفيتامينات المجموعة "B"، واتباع نظام للعمل والراحة، وكذلك المشي أكثر، ولا سيما بالنسبة لمن يواصلون الشعور بوعكات صحية.

وأكدت الأخصائية على ضرورة عدم ترك الأمور للتكهنات في حالة ظهور أي من أعراض المرض، بل القيام باستشارة الطبيب في الوقت المناسب للحفاظ على صحتك وصحة أحبائك.

وأضافت: "الآن تم وضع أنظمة للعلاج، ففي كثير من الحالات يكفي العلاج في المنزل، واتباع نظام العزل الذاتي"، مشيرة إلى أن ذلك يستوجب الالتزام بالتوجيهات الطبية.

وتابعت: "لقد شهدنا، نحن الأطباء، في مئات الحالات أنه إذا تم علاج الشخص من كورونا بشكل صحيح، فإن خطر العواقب طويلة المدى يكون ضئيلا".

#فيروس كورونا

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