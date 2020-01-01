شباب رفح يحدد موعد رجوعه للتدريبات

غزة / سما /

أعلن نادي شباب رفح, عن موعد رجوعه للتدريبات, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2020-2021.

وأكد شباب رفح أن الفريق الأول لكرة القدم سيعود للتدريبات الاثنين المقبل, بمشاركة جميع اللاعبين, لضمان التحضير للموسم الجديد.

وينتظر "الزعيم" الرفحي بعد عيد الأضحى المبارك, القرار الحاسم للمحكمة الرياضية, بخصوص نهائي كأس غزة, واعتماد حصوله على اللقب رسميا من عدمه.

يشار إلى أن شباب رفح عانى كثيرا في دوري الممتازة خلال الموسم الأخير, عقب حلوله تاسعا في جدول الترتيب, بينما أحرز كأس غزة, لكن دون حصوله على القرار النهائي حتى الآن, بسبب أحداث الموقعة الختامية.