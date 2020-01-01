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إجراء جديد بالبريميرليغ يسمح للجماهير بالدخول للملاعب

الأحد 02 أغسطس 2020 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراء جديد بالبريميرليغ يسمح للجماهير بالدخول للملاعب


وكالات / سما /

تدرس رابطة البريميرليغ إمكانية استخدام المشجعين "جوازات سفر طبية" كي يمكنهم دخول ملاعب كرة القدم.

وبحسب "إفي" فقد كشف رئيس المسابقة ريتشارد ماسترز عن هذا الاقتراح خلال رسالة نشرتها صحيفة (تايمز).

وستشمل هذه المنظومة تطبيقا يتعين على المستخدمين تحميله قبل ذهابهم إلى الملاعب والذي يمكن بواسطته رصد أي أعراض لفيروس كورونا ومؤشرات أخرى.

وقال ماسترز: "نحن مستعدون لمساندة كرة القدم عن طريق دلائل على ما يمكن فعله، عبر الاستثمار في التقنيات وتقديم أفضل حلول لتقليص المخاطر وعودة المشجعين إلى الملاعب".

وأضاف: "الفحوصات وعمليات التعقب ستقدم مساعدة كبيرة كي يعودوا. نفكر في جميع الخيارات من أجل أيام المباريات، بداية من مرحلة التذاكر وتوزيع الناس في المدرجات، وتوقيتات الدخول المختلفة وقياس درجات الحرارة وإيصال الأطعمة والمشروبات إلى المقعد".

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي في 12 سبتمبر المقبل لكن بدون جمهور مؤقتا.

وتعتقد الحكومة البريطانية أن المشجعين سيكون بوسعهم العودة للملاعب اعتبارا من أكتوبر المقبل رغم عدم وجود تأكيدات في هذه النقطة.

 
 
#البريميرليغ

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