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فيديو صادم.. لحظة انشقاق الأرض وابتلاعها امرأتين على الطريق وسماع صراخ مدو

الأحد 02 أغسطس 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو صادم.. لحظة انشقاق الأرض وابتلاعها امرأتين على الطريق وسماع صراخ مدو


وكالات

أظهر شريط فيديو لحظة صادمة واجهتها امرأتان كانتا تسيران على رصيف بجوار طريق مزدحم لكن الأرض انشقت فجأة وابتلعتهما فاختفتا من المشهد، رغم أن جميع من شاهدهما كان يسمع صراخهما المدوي.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن هذا الحادث وقع مساء الاثنين الماضي في منطقة وولونغ في مدينة تشونغ تشينغ جنوبي غرب الصين.

وذكر موقع Science Times العلمي الأمريكي، أن حادث "ابتلاع" المرأتين جرى يوم الاثنين الماضي، لكن السلطات أفرجت في وقت متأخر فقط عن فيديو ما حدث، بعد أن خرجت المرأتان متعافيتين من مستشفى تم علاجهما فيه.

وتظهر لقطات صادمة امرأتين تسيران على ممر المشاة بجوار طريق رئيس، قبل أن تنشق الأرض تحت أقدامهم وتبتلعهما فجأة، ويتمزق الرصيف ويرتفع صراخ المرأتين وهما تسقطان بين الأنقاض في حفرة عملاقة محاطة ببقايا الخرسانة والطوب والأسفلت.

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ورغم هول ما حدث ذكرت تقارير محلية، أن المرأتين نجتا من الحادث، لكنهما أصيبتا بجراح طفيفة.

وظهر في الفيديو رجال الإطفاء المحليون بعد استدعائهم، وهم يبحثون عن الضحايا بين الحطام، بينما يصيح أحد المشاهدين، قائلا: "لا يمكن حتى رؤيتهن".

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فيديو صادم.. لحظة انشقاق الأرض وابتلاعها امرأتين على الطريق وسماع صراخ مدو

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