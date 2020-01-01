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حزب نتنياهو : تلفزيون كوريا الشمالية يمكن أن يتعلم من التلفزيون الإسرائيلي

الأحد 02 أغسطس 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب نتنياهو : تلفزيون كوريا الشمالية يمكن أن يتعلم من التلفزيون الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صفحته في "فيسبوك" الليلة الماضية بيانا من حزبه "الليكود"، قارن فيه قناتي الـ12 والـ13 للتلفزيون الإسرئيلي بإعلام كوريا الشمالية.

قال البيان: "إنهم ينفذون محاولات يائسة لغسل دماغ الجمهور، في محاولة للإطاحة بوزير اليمين القوي. إنها توفر فرصا إعلانية مجانية لا تحصى لأولئك الذين يثيرون الاحتجاجات اليسارية في محاولة واضحة لتضخيم شأن تلك الاحتجاجات. وفي الوقت نفسه، يتجاهلون الطبيعة العنيفة للمظاهرات والدعوات لقتل رئيس الوزراء وعائلته".

وتابع البيان: "يمكن للتلفزيون الكوري الشمالي التعلم منهم، لكن الناس لن ينخدعوا بذلك. وسيستمر رئيس الوزراء في العمل ليل نهار لمكافحة فيروس كورونا وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي. يدعو رئيس الوزراء الجميع إلى الوحدة ولتجاهل حملة التحريض الإعلامية"، مؤكدا أن نتنياهو يعارض "أي عنف وأي تهديدات ويطالب بتحقيقات متكافئة في كل حالة من حالات العنف والدعوة للقتل".

ويأتي هذا البيان على خلفية موجة عارمة من المظاهرات المناهضة لنتنياهو هزت البلاد في الفترة الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية في البلاد حيث عادت معدلات تفشي فيروس كورونا للارتفاع مجددا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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