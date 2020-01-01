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تدهور بالحالة الصحية لتركي آل الشيخ وانتقاله لنيويورك للعلاج

الأحد 02 أغسطس 2020 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تدهور بالحالة الصحية لتركي آل الشيخ وانتقاله لنيويورك للعلاج


وكالات

انتقل مستشار ولي العهد السعودي، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، مجددا إلى مستشفى في نيويورك، بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية .

وسافر آل الشيخ ،السبت، إلى نيويورك لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي أشرف على حالته منذ بداية مرضه وإجرائه العديد من العمليات .

وكان آل الشيخ تحدث في 20 حزيران/يونيو الماضي، لأول مرة عن مرض أصيب به، دون الكشف عن طبيعة هذا المرض.

وكتب آل الشيخ في منشور حينها بموقع "فيسبوك": "ما زلت في صراع مع هذا المرض، أهزمه جولة ويهزمني جولات، لكني ما زلت واقفا على قدمي، ولن أدير ظهري له، ولن أستسلم، ليس تشبثا بالحياة، ولكني لا أحب الهزيمة وربنا معايا"، بحسب تعبيره.

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