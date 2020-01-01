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16 سفيرا أوروبيا يقدمون رسالة احتجاج لاسرائيل بشأن الحديث عن البناء في "E.1"

السبت 01 أغسطس 2020 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
16 سفيرا أوروبيا يقدمون رسالة احتجاج لاسرائيل بشأن الحديث عن البناء في "E.1"


القدس المحتلة / سما /

قدم 16 سفيرا أوروبيا رسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة "E.1".

وأكد السفراء في الرسالة أن البناء في هذه المنطقة الحساسة سيقوض إمكانية التفاوض على حل الدولتين، وسيعيق التواصل للدولة الفلسطينية، وسيضع القيود على إمكانية التفاوض وفق الإطار الدولي المتفق عليه.

والدول الموقعة على الرسالة هي: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وايرلندا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد.

#اوروبا #اسرائيل #استيطان #الخارجية الإسرائيلية #حل الدولتين

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