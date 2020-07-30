"الخارجية": 200 حالة وفاة و3923 إصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

رام الله / سما /

أكد التقرير اليومي الصادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، وفاة 200 وإصابة 3923 وتعافي 1652 من ابناء جاليتنا في العالم منذ تفشي وباء فايروس كورونا.

وأوضح التقرير أن 12 إصابة جديدة بـ "كورونا" سجلت اليوم في أميركا، وثلاث إصابات في البرازيل.

وحسب التقرير أفادت سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، باستشهاد العالق ماهر عايش أحمد أبو العين/ من مواليد ١٩٨٨ من قطاع غزه، الذي وافته المنية عن عمر يناهز ٣٢ عاماً ليلة الخميس ( ليلة العيد) 2020/07/30، بعد تعرضه لعملية دهس من سيارة مسرعة في منطقة أكسراي/ اسطنبول التركية.

وكان الشهيد ماهر مرافقا لوالده في رحلة علاج الى تركيا، واصبح من العالقين بعد تفشي "كورونا" وإغلاق المطارات والمعابر، وقد نجح والده بالسفر يوم١٠ تموز الى القاهرة على أمل ان يلحق به ابنه، علما أنه كان مسجلا لدى السفارة كعالق يرغب في العودة إلى ارض الوطن. وتجري السفارة اتصالاتها وترتيباتها لنقل جثمانه ليوارى الثرى في أرض الوطن استجابة لطلب العائلة.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية في الولايات المتحدة الأميركية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، في كل من واشنطن، فرجينيا، اتلانتا، ميريلاند، ليرتفع عدد الاصابات الى 2170 إصابة، ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل 3 اصابات جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، احدها في العناية المركزة، الباقي في الحجر المنزلي، ليرتفع عدد الاصابات الى 57 اصابة، تعافى منها 38 حالة، فيما سجل 3 حالات وفاة سابقة.