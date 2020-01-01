  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"رويترز": إصابة كورونا في العالم تتجاوز 17.67 مليون ووفياته 679918

السبت 01 أغسطس 2020 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رويترز": إصابة كورونا في العالم تتجاوز 17.67 مليون ووفياته 679918


سما / رويترز

أظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز" اليوم السبت، أن أكثر من 17.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، ووفياته بلغت 679918.

وسجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 4 ملايين و578778 حالة إصابة، و153888 حالة وفاة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة مليونين و662485 إصابة، و92475 حالة وفاة.

وفي المركز الثالث حلت الهند، مسجلة مليونا و695988 إصابة، و36511 وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 839981 إصابة، و13963 حالة وفاة.

#فيروس كورونا #اصابات كورونا حول العالم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : هندي مسلم يتعرض للضرب بمطرقة لنقله لحوم أبقار

فيديو صادم.. لحظة انشقاق الأرض وابتلاعها امرأتين على الطريق وسماع صراخ مدو

غزة: انتحار شاب في رفح.. الثاني في يومين

الجيش الإسرائيلي يرد على قناة "الجزيرة": مستعدون لكل الاحتمالات..!

اسعار العملات مقابل الشيكل

تفاصيل.. 4 إصابات جراء انقلاب سيارة اسعاف وسط غزة

تدهور بالحالة الصحية لتركي آل الشيخ وانتقاله لنيويورك للعلاج

الأخبار الرئيسية

قصف

الجيش الإسرائيلي يزعم تصفية خلية حاولت زرع متفجرات على الحدود السورية

طائرات الاحتلال تقصف عدة اهداف في قطاع غزة...

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وتفعيل القبة الحديدية

"اسرائيل تتجه لطلاق وشيك".. نتنياهو يتهم "كاحول لافان" بافتعال أزمة الميزانية لدوافع سياسية

وزير الجيش الاسرائيلي يحذر نصر الله ولبنان من تجاوز الخطوط الحمراء...