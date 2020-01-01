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الهند.. مصرع أكثر من 60 شخصا احتسوا خمورا سامة في البنجاب

السبت 01 أغسطس 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند.. مصرع أكثر من 60 شخصا احتسوا خمورا سامة في البنجاب


نيودلهي /سما/ ا ف ب

لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم جراء تناولهم مشروبات كحولية سامة في ولاية البنجاب الهندية، وفق مسؤولين وتقارير إعلامية.

وقضى الضحايا نحبهم في 3 محافظات في الولاية المذكورة وأوقفت الشرطة عشرة أشخاص على ذمة التحقيق.

والسبت أوردت وكالة "برس ترست" الهندية ووسائل إعلام أن المشروبات الكحولية غير المرخص لها قانونا، حصدت أرواح 53 شخصا في محافظتي أمريتسار وتارن تاران.

ويأتي ذلك غداة إعلان السلطات في ولاية أندرا براديش وفاة 9 أشخاص جراء تناولهم مواد كحولية معقّمة.

وقضى الأشخاص التسعة بعدما تناولوا مواد لتعقيم اليدين بدلا من الكحول إذ إن متاجر هذه المشروبات مغلقة بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من جائحة كوفيد-19.

ويموت مئات الأشخاص في الهند سنويا جراء الكحول السامة المصنّعة في معامل تقطير غير شرعية تبيع الليتر بنحو عشر روبيهات (0.13 دولار أمريكي).

#الهند #مشروبات كحولية #وفاة #نيودلهي

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