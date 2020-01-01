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أول صورة لزعيم جماعة "جمعية مملكة إيران" المعارضة جمشيد شارمهد بعد اعتقاله

السبت 01 أغسطس 2020 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول صورة لزعيم جماعة "جمعية مملكة إيران" المعارضة جمشيد شارمهد بعد اعتقاله


طهران /سما/

أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على زعيم جماعة "جمعية مملكة إيران" (تندر) المعارضة، جمشيد شارمهد.

وذكرت الوزارة أن اعتقال شارمهد جاء ضمن "عملية أمنية معقدة" وتعهدت بالكشف عن تفاصيلها لاحقا، مشيرة إلى أن جماعته تتخذ من الولايات المتحدة مقرا له.

واتهمت الوزارة شارمهد بالوقوف من الولايات المتحدة وراء سلسلة هجمات نفذت في إيران، مضيفة أن الجماعة كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات كبيرة جديدة داخل الجمهورية الإسلامية. وفق  روسيا اليوم

ومن المفترض أن الاستخبارات الإيرانية نجحت في استدراج شارمهد إلى دولة ثالثة حيث ألقي القبض عليه وتم نقله إلى الجمهورية الإسلامية، على غرار عمليات استخباراتية نفذتها طهران بحق عدد من المعارضين البارزين.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية أول صورة لـ"جمشيد شارمهد" زعيم جمعية "مملكة إيران" المعارضة بعد اعتقاله حيث بث التلفزيون جزءا من اعترافه بدعم عناصر داخل ايران لتنفيذ تفجيرات.



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#ايران #جمشيد شارمهد
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