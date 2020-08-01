مشرعون أمريكيون وبريطانيون يطالبون السعودية بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول

الرياض /وكالات/

طالب نواب أمريكيون وبريطانيون السلطات السعودية بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول، فيما اعتبرت شقيقتها علياء أن سلامتها مسؤولية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مؤمنة تمامًا أن حياة لجين وصحتها وسلامتها هي مسؤولية الأمير محمد بن سلمان.



الله يحفظ الجميع من كل مكروه#وين_لجين #ميلاد_العظيمه_لجين #FreeLoujain https://t.co/aDNo1TxxFr pic.twitter.com/LOuHpFfR0Z — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) August 1, 2020

وكتبت علياء عبر "تويتر": "مؤمنة تماما أن حياة لجين وصحتها وسلامتها هي مسؤولية الأمير محمد بن سلمان"، فيما قالت شقيقتهما لينا إن "عيد الأضحى هذا العام يصادف عيد ميلاد أختي لجين، وهي معتقلة في سجون السعودية منذ أكثر من عامين بسبب نشاطها الحقوقي، وتعرضت لأبشع أنواع التعذيب من صعق إلى تحرش جنسي"، مضيفة أن التواصل معها مقطوع منذ شهرين.