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مشرعون أمريكيون وبريطانيون يطالبون السعودية بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول

السبت 01 أغسطس 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشرعون أمريكيون وبريطانيون يطالبون السعودية بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول


الرياض /وكالات/

طالب نواب أمريكيون وبريطانيون السلطات السعودية بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول، فيما اعتبرت شقيقتها علياء أن سلامتها مسؤولية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتبت علياء عبر "تويتر": "مؤمنة تماما أن حياة لجين وصحتها وسلامتها هي مسؤولية الأمير محمد بن سلمان"، فيما قالت شقيقتهما لينا إن "عيد الأضحى هذا العام يصادف عيد ميلاد أختي لجين، وهي معتقلة في سجون السعودية منذ أكثر من عامين بسبب نشاطها الحقوقي، وتعرضت لأبشع أنواع التعذيب من صعق إلى تحرش جنسي"، مضيفة أن التواصل معها مقطوع منذ شهرين.

#لجين الهذول #السعودية

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