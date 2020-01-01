زراعة غزة: نسبة الالتزام بإجراءات عمل المسالخ مرضية بشكل كبير

غزة / سما /

قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم السبت، "إن نسبة الالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بعمل المسالخ خلال موسم الأضاحي كانت مرضية بشكل كبير".

وعبرت الوزارة في بيان لها عن أسفها لبعض عمليات الذبح العشوائية في الشوارع وخارج إطار المسالخ المعدة لهذا الغرض.

وبينت أنه بالرغم من ذلك تشعر بارتياح لسير الموسم وفقًا للإجراءات التي حددت، مشيرةً إلى أن طواقهما البيطرية تتابع عمل المسالخ يوميًا وتوجههم بالخصوص.

وأشارت إلى أن طواقمها الفنية والإدارية كانت قد وضعت خطة لاستقبال موسم عيد الأضاحي 2020 خلال العيد، بما يحقق توفر الأضاحي للمواطنين والمؤسسات وسلامة الإجراءات المتبعة خلال عمليات الذبح داخل الحظائر وتوزيعها للمواطنين سلمية.

وذكرت أنها وفرت من الأضاحي لهذا العام (17 ألف) رأس من العجول، و(30 ألف) من الأغنام، مؤكدة أن هذه الكمية كافية للقطاع.

ولفتت إلى أن عدد الأضاحي المستنفذة العام الماضي 2019 بلغت نحو (12 ألف) رأس من العجول، و(12 ألف) من الأغنام.

وبينت أن جهودها تركزت على أهمية مراعاة الإجراءات والشروط الصحية لعمل المسالخ المركزية التابعة للبلديات، والمسالخ الخاصة التابعة لكبار تجار العجول داخل حظائرهم، والتي يتم الذبح فيها لصالح المؤسسات والجمعيات الخيرية بكميات كبيرة، وكذلك على المسالخ المؤقتة داخل حظائر وأحواش الذبح لصالح المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنها ألزمت تجار العجول بتجهيز (مسالخ بمواصفات حديثة) لترسية عطاءات المؤسسات والجمعيات، لافتةً إلى أنه تم إنشاء (31 مسلخًا) ملحقًا بها وحدة تبريد لضمان عدم فساد اللحوم وتوزيعها مبردة، فضلاً عن إعادة تأهيل (47 مسلخًا) جديدًا داخل حظائر تربية العجول والأبقار.

وأكدت أنه تم توفير الحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة بما يضمن توصيل اللحوم للمواطنين بشكل صحي وأمن.