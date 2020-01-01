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مصرع شقيقين وإصابة 3 آخرين بحادث دهس في الداخل

الجمعة 31 يوليو 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شقيقين وإصابة 3 آخرين بحادث دهس في الداخل


القدس المحتلة / سما /

لقي شقيقان، مصرعهما، مساء الخميس، بحادث دهس من قبل شاحنة في عرعرة بالداخل.

وقالت مصادر طبيّة إنها تلقّت بلاغًا عن شاحنة تدهورت ودفعت سيارتين، سقطت أحدهما إلى داخل حديقة منزل، ما أدى إلى مصرع الشقيقان، وإصابة 3 آخرين من نفس العائلة، بعد أن اجتمعوا لتناول إفطار يوم عرفة.

وبحسب موقع عرب 48، فإن الضحيّتين هما أمير (24 عامًا) وتيماء (22 عامًا) أبو العيلة (ملحم).

وقالت إحدى المسعفات إنها عندما وصلت إلى المكان، برفقة الطواقم الطبية، إن الشقيقين أصيبا "في أكثر من مكان في جسديهما بشكل خطير جدًا، نتيجة الفحوصات الطبية التي أجريناها أكّدت أنهما توفيّا".

وقالت الشرطة إنها باشرت بالتحقيق في ظروف الحادث.

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