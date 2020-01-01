روسيا: السجن 9 سنوات لجندي سابق في البحرية الأميركيّة وواشنطن تُعلّق

موسكو/ وكالات/

أصدرت السلطات الروسية، اليوم الخميس، قرارا قضائيا، بالسجن تسع سنوات، على الجندي السابق في البحرية الأميركية، تريفور ريد، لمهاجمته اثنين من رجال الشرطة الرّوس، عندما كان ثملًا العام الماضي، في حكم اعتبره المتهمُ، "سياسيًّا" على خلفية التوتر الروسي- الأميركي، لتؤكّد واشنطن التوتّر، مُعتبرةً أنّ الحكم على الجندي؛ "مسرحية عبثية".

ويأتي هذا الحكم الثقيل بعد أسابيع من إدانة أميركي آخر في قضية تجسس مثيرة للجدل.

وقال القاضي، ديميتري ارناوت، إن تريفور ريد، البالغ من العمر 29 عاما، مذنب بتهمة التسبب "بضرر نفسي وجسدي" لشرطييْن.

وبعد النطق بالحكم، قال ريد الذي حضر المحاكمة من خلف قضبان حديد، إن هذه قضية "سياسية" موضحا أنه سيستأنف الحكم.

وتابع: "سأطلب من حكومتي الدعم السياسي"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

من جهته، ندّد السفير الأميركي في روسيا، اليوم الخميس، بـ"مسرحية عبثية" والحكم على أساس "أدلة سخيفة"، بعد الحكم على الجندي السابق.

ونشرت الناطقة باسم السفارة الأميركية في موسكو، عبر حسابها في "تويتر" نقلا عن السفير، جون سوليفان: "اليوم، أُدين المواطن الأميركي تريفور ريد وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات في سجن روسي على أساس أدلة سخيفة لدرجة أن القاضي سخر من المحكمة. لقد كانت مسرحية عبثية".

واتهم ريد وهو من تكساس، بالاعتداء على شرطيين تم استدعاؤهما إلى حفلة في موسكو في آب/ أغسطس 2019 فيما كان في حالة سكر.

ووفقا للمحكمة، فإن حالة السكر لعبت "دورا حاسما" في الحادث، وهو ما أدى إلى "حكم مشدد". وكانت النيابة العامة قد طلبت بالحكم عليه بالسجن 9 سنوات و8 أشهر.

وقال أحد الشرطيين، إن تريفور ريد حاول الإمساك بذراعه أثناء اقتياده إلى مركز للشرطة، ما شكل خطر احتمال حصول حادث مروري، وأكد الثاني أن الجندي السابق، ضربه في بطنه.

ودفع ريد الموقوف منذ آب/ أغسطس الماضي، خلال الجلسة السابقة للمحاكمة ببراءته رغم اعترافه بأنه لا يتذكر الحادث.

وفي حزيران/ يونيو، حُكم على بول ويلان، وهو جندي أميركي سابق، يحمل الجنسيات البريطانية والإيرلندية والكندية، بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس، وهو حكم اعتبره المتهم وأقاربه "سياسيا".

ويعتبر الادعاء أن ويلان هو عنصر مدرب جيدا في الاستخبارات، وهو ما ينفيه المتهم.

وقد أثار محامي ويلان الذي قرر في نهاية حزيران/ يونيو عدم استئناف الحكم الصادر بحقه، مرات عدة مسألة إمكان تبادل موكله، مقابل روسيين مُحتجَزين في الولايات المتحدة، تاجر الأسلحة الشهير فيكتور بوت والطيار كونستانتين ياروشينكو بتهمة تهريب المخدرات. وحتى الآن، نفت وزارة الخارجية الروسية مثل هذا الاحتمال.