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4 دقائق كادت تفسد صيام عرفة على ملايين المسلمين في مصر

الخميس 30 يوليو 2020 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 دقائق كادت تفسد صيام عرفة على ملايين المسلمين في مصر


القاهرة /سما/

كشف حسن مدني رئيس إذاعة القرآن الكريم في مصر، عن حدوث خطأ تمثل في إذاعة أذان المغرب قبل موعده بأربع دقائق تقريبا.

ونقل موقع "الوطن" عن مدني قوله إن التحقيق جار لمعرفة أسباب الخطأ الذي لاحظه عدد من متابعي الإذاعة.

وأثار الحادث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أكد مغردون إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ5 دقائق، الأمر الذي أثار مخاوف إفساد صيام يوم عرفة على متابعي الإذاعة.

وكتب أحد المغردين: "المذيع قال الساعة الآن السابعة إلا الربع موعد أذان المغرب ويرفع الأذان الشيخ محمد رفعت، أعلم أنه خطأ غير مقصود ولكنه كبير.. يجب إحالة المذيع للتحقيق".

وقالت أخرى: "الأذان أذن اليوم قبل موعده بخمس دقائق في الإذاعة، وجوامع أذنت معكم، وهناك من أفطروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

"RT"

#مصر #صيام عرفة #أذان المغرب

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