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مسؤول أمريكي: هاكرز مدعومون من الصين استهدفوا شركة موردنا الأمريكية التي تطور لقاح كورونا

الخميس 30 يوليو 2020 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي: هاكرز مدعومون من الصين استهدفوا شركة موردنا الأمريكية التي تطور لقاح كورونا


واشنطن /سما/

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني أمريكي قوله إن هاكرز مرتبطين بالحكومة الصينية استهدفوا شركة "مودرنا" الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، لسرقة بيانات هامة حول لقاح كورونا.

وأكدت شركة "مودرنا" لوكالة "رويترز" أنها كانت تتواصل مع مكتب التحقيقات الفدرالي الذي أبلغها بوجود "أنشطة استطلاع معلومات" مشبوهة، أجرتها مجموعة قرصنة.

وقال جاي جوردان، المتحدث باسم الشركة: "تبقى مودرنا حذرة للغاية إزاء أية تهديدات سيبرانية... وستستمر في تقييم التهديدات وحماية معلوماتها الثمينة".

ولم يقدم المسؤول الأمني الأمريكي، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أي معلومات إضافية عن عملية الاستهداف.

يذكر أن لقاح شركة "مودرنا" هو أحد أكثر اللقاحات تقدما في مراحل التطوير، كما تراهن عليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة.

#الولايات المتحدة #الصين #لقاح #فيروس كورونا

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