تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية...

غزة / سما /

اجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم خلاله التهاني للرئيس بحلول عيد الأضحى المبارك.

بحسب بيان حماس، تم استعراض التطورات السياسية التي تمر بها قضيتنا، وتم التأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد برفض صفقة القرن وخطة الضم وأي مساس بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والعودة.

وخلال الالتصال، تم الاتفاق على الاستمرار في خطوات التقارب بين فتح وحماس، وتواصل القيادات من الحركتين للوصول إلى وحدة حقيقية بمشاركة الكل الوطني تفتح على التوافق على برنامج وطني مشترك وقيادة موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية حتى نواجه موحدين الاحتلال ومخططاته. وفق بيان الحركة.