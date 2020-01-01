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4 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الأردن اثنتان منها محليتان

الخميس 30 يوليو 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الأردن اثنتان منها محليتان


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الخميس، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها اثنتان غير محليّتين.

وأوضحت الوزارة في بيان مشترك صادر عنها وعن رئاسة الوزراء، أن الإصابتين المحليتين هما لصاحب منشأة غذائيّة موقعها داخل أسواق السّلام في العاصمة عمّان، ولموزّع موادّ صحيّة تمّ فحصه أثناء تواجده في الأسواق؛ مشيرة إلى أنهما نقلا إلى منطقة العزل في البحر الميّت، إضافة لعزل موقعيّ سكنهما، وإغلاق الأسواق احترازيّاً لمدّة 48 ساعة لغايات التعقيم، وحجر جميع المخالطين، وفحص جميع العاملين في الأسواق.

وأضافت أن هناك حالة بين القادمين من الخارج ممن يقيمون في مواقع الحجر (من السعوديّة)، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة يرتفع بذلك إلى 1191 حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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