"دائرة شؤون اللاجئين" تدعم مستشفى الهمشري في لبنان بأجهزة وشرائح فحص "كورونا"

بيروت /سما/

قدمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، شرائح فحص (PCR) الخاصة بوباء "كورونا"، إلى مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة صيدا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان صحفي، إن هذه المساعدة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس بإيلاء المخيمات الفلسطينية في لبنان أولوية قصوى، وتأمين الدعم لها في مواجهة الفيروس وتعزيز صمود أهلنا اللاجئين.

وتابع أن الدعم يأتي في إطار رفع قدرات المستشفى، لتمكينه من الاستجابة لفيروس "كورونا"، والحد من انتشاره مع ظهور ما يقارب 49 إصابة بالفيروس في أوساط اللاجئين في لبنان.

وبين أبو هولي أن الدعم المقدم لمستشفى الهمشري هو جزء من مسؤولية دائرة شؤون اللاجئين تجاه المستشفى واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، لافتا إلى أن مستشفى الهمشري أجرى فحوصات (PCR) لمئات الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" من اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل متابعتها وتنسيقها والعمل مع كل الأطراف داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتسخير كل إمكانياتها من أجل الحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود من أجل توعية وتثقيف المواطنين بمخاطر عدم اتباع الإجراءات والتعليمات التي تصدرها الجهات المسؤولة في الحكومة اللبنانية، وفي الوقت ذاته العمل على تخفيف معاناتهم.

وشدد أبو هولي على أن المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان على سلم أولويات الرئيس والقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، التي ستعمل على تعزيز صمودهم وتخفيف معاناتهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها مع جائحة "كورونا".

واستلم مدير مستشفى الشهيد محمود الهمشري الدكتور رياض أبو العينين الشرائح والمعدات الطبية من مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض.

وأعرب أبو العينين عن شكره وامتنانه لسيادة الرئيس محمود عباس، على هذه اللفتة والمكرمة التي تأتي لتحسين المستشفى، في ظل ما يعانيه من نقص، خاصة في شرائح تحاليل PCR الخاصة بفيروس "كورونا".

يشار إلى أن الدعم المقدم لمستشفى الهمشري من دائرة شؤون اللاجئين هو الثاني من نوعه، حيث سبق وأن قدمت الدائرة معدات وشرائح (PCR) الخاصة بفحص وباء كورونا في شهر أيار الماضي.