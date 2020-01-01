تهديد جديد لنتنياهو عبر حساب مزيف في فيسبوك

القدس المحتلة / سما /

بدأت وحدة السايبر 433 في الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تحقيقًا للوصول لصاحب حساب مزيف على فيسبوك، وجه تهديدًا بالقتل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لموقع يديعوت أحرونوت، فإن صاحب الحساب الذي نشر عدة منشورات هدد فيها بقتل نتنياهو، لم يعتقل حتى الآن.

ويتعرض نتنياهو في الآونة الأخيرة لموجة تهديدات، في ظل استمرار المسيرات المناهضة له ولسياساته المتعلقة بفشل حكومته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية، وكذلك بسبب قضايا الفساد المتهم بها.

ومن المقرر أن يحتج الآلاف من الإسرائيليين اليوم في أكثر من منطقة ضد نتنياهو وحكومته، وسط تعزيز الشرطة الإسرائيلية لقواتها خشيةً من وقوع أحداث عنف كما جرى في الأيام الأخيرة.