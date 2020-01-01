ضبط نحو 4000 لتر سولار وبنزين غير قانوني في بيت لحم

بيت لحم /سما/

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، بالتعاون مع الشرطة في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الخميس، نحو 4000 لتر سولار وبنزين غير قانوني.

وأوضح جهاز الضابطة الجمركية، في بيان له، أن عملية الضبط جاءت بناء على معلومة مشتركة مع الشرطة مفادها وجود محطة وقود عشوائية تبيع السولار والبنزين المهرب في المحافظة، حيث تم التوجه للمكان وضبط الكمية المذكورة وإتلافها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأهاب الجهاز بالمواطنين عدم تداول الوقود المهرب لما يخلفه من خطر على المركبات، وضرورة إبلاغ الجهاز عبر الرقم المجاني (132) أو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن مثل هذه الأعمال التي تلحق الضرر باقتصادنا الوطني.