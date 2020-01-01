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الرئيس وسلطان عُمان يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

الخميس 30 يوليو 2020 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس وسلطان عُمان يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى


رام الله /سما/

جرى، اليوم الخميس، اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، وسلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سلطان عُمان، عن خالص التهاني للرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، داعيا العلي القدير أن يعيده عليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بدوره شكر الرئيس، سلطان عُمان، وهنأه والشعب العُماني الشقيق لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

#الرئيس عباس #سلطان عمان #عيد الاضحى

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