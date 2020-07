ترامب يطرح احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية

طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إمكانيّة تأجيل الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في تشرين أوّل/نوفمبر المقبل بسبب طريقة التّصويت عبر البريد.

ووصف ترامب، في حسابه على "تويتر"، الانتخابات المقبلة ستكون "أكثر انتخابات عدم دقيقة ومخادعة في التاريخ"، وبأنها ستشكّل حرجًا كبيرًا للولايات المتحدة.

وتساءل ترامب "تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن وسالم".

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???