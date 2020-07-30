  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يطرح احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية

الخميس 30 يوليو 2020 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يطرح احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية


واشنطن /سما/

طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إمكانيّة تأجيل الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في تشرين أوّل/نوفمبر المقبل بسبب طريقة التّصويت عبر البريد.

ووصف ترامب، في حسابه على "تويتر"، الانتخابات المقبلة ستكون "أكثر انتخابات عدم دقيقة ومخادعة في التاريخ"، وبأنها ستشكّل حرجًا كبيرًا للولايات المتحدة.

وتساءل ترامب "تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن وسالم".

وسبق لترامب أكثر من مرّة أن رفض التعهّد بالاعتراف بنتائج الانتخابات المقبلة إن أسفرت عن نتيجته، قائلا إنه "لا يخسر كثيرًا، ولا يحبّ أن يخسر".

ودعت تصريحات ترامب المرشّح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، إلى القول إنه "واثق من أنّ جنود الجيش سيرافقون ترامب من البيت الأبيض إن خسر ولم يعترف بالنتيجة".

وعبّر بايدن عن خشيته من أن يحاول ترامب "سرقة الانتخابات"، وقال في حزيران/يونيو الماضي، "هذا أكبر بواعث قلقي... سيحاول هذا الرئيس سرقة الانتخابات".

ولم يحدّد بايدن الطريقة التي يعتقد أن ترامب الجمهوري قد يلجأ إليها للتلاعب بالانتخابات، لكن نائب الرئيس السابق استشهد بمعارضة ترامب للتصويت عبر البريد، وقال إن الديمقراطيين سيكون لديهم محامون حاضرون في مواقع التصويت في جميع أنحاء البلاد لرصد أي محاولات من الجمهوريين للتلاعب بالتصويت.

وهاجم ترامب مرارا التصويت عبر البريد، معلنا بدون دليل أن الزيادة المتوقعة في التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق.

#ترامب #الانتخابات الأمريكية #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: نجل حسن نصرالله تعرض لمحاولة اغتيال في بغداد

نجم هوليوود: لم يخبروني في صغري أن إسرائيل أقيمت على حساب تشريد الفلسطينيين

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصر: إخضاع تجار المخدرات والدعارة لضريبة الدخل

صحيفة إسرائيلية: شارون خطط جديًا لانسحاب أحادي من الضفة على غرار انسحابه من غزة

اشتية يُشكل لجنة تحقيق في مقتل عماد الدين دويكات برصاص الشرطة في نابلس

ما سر الأعضاء البشرية التي عثر عليها الجيش السوري في ريف إدلب

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس يكشف عن اتصالات يومية مع "فتح".. يؤكد: العمل جارٍ على عقد مؤتمر شعبي بغزة

عز

الشاباك يكشف تفاصيل التحقيق مع عز الدين بدر الذي تسلل إلى إسرائيل بحراً

الصحة: ظهور إصابات كورونا بغزة تهديد وارد ودائم وستكون آثاره مدمرة

الصحة: تسجيل 380 إصابة بكورونا وحالتي وفاة و182 حالة تعاف

جنين : 11 إصابة جديدة بكورونا في عرابة واغلاقها لثلاثة أيام