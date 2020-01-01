الحاخام الرئيسي لإسرائيل يخشى من زوال دولة الاحتلال لهذا السبب

القدس المحتلة /سما/

أعرب الحاخام الرئيسي لإسرائيل دافيد لاو، خلال لقاء مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن مخاوفه من أن كراهية اليهود لبعضهم البعض اليوم ستقضي على دولة إسرائيل كما حدث في خراب الهيكل الثاني.



جاء حديث الحاخام لاو بمناسبة صوم التاسع من آب وهو اليوم الذي يصومه اليهود حدادًا على خراب الهيكل الثاني على يد الرومان بسبب الكراهية والحقد التي تفشت في المجتمع اليهودي آنذاك، حسب المعتقدات اليهودية.



وقال الحاخام: "عدنا إلى بيتنا إسرائيل وأقمنا دولتنا اليهودية واحتفلنا بعيد الاستقلال ال٧٢، لكن للأسف نحن نسمح لفيروس الكراهية المجانية بالتفشي في أوساطنا الأمر الذي من شأنه أن يأكل كل جزء طيب في إسرائيل".



وأشار إلى أن هذه الكراهية هي التي أدت إلى خسران اليهود لهيكلهم، وبشتاتهم في أصقاع المعمورة، على حد زعمه.