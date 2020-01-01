  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

خلافات حادة بعد التوصية ببناء المطار الدولي في الشمال بدلًا من الجنوب

الخميس 30 يوليو 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلافات حادة بعد التوصية ببناء المطار الدولي في الشمال بدلًا من الجنوب


القدس المحتلة /سما/

ناقشت لجنة الرقابة الحكومية الإسرائيلية، برئاسة عضو الكنيست عوفر شيلح، صباح اليوم الخميس، مسألة مكان المطار الدولي الثاني الذي سيتم بناؤه في إسرائيل، حيث ناقشت اللجنة خيارات بنائه في قاعدة نفاتيم الجوية  في الجنوب أم في قاعدة  رامات ديفيد الجوية في الشمال.
 
ووفقًا لموقع "إسرائيل ديفنس"، أوضح رئيس قسم البنية التحتية للطيران التابع لقسم الطيران المدني موتي شمولي في افتتاحية الجلسة بأن اللجنة المشتركة بين الوزارات التي درست بتصرف البدائل المتوفرة لمكان المطار الجديد  توصلت إلى استنتاج مفاده بأن أفضل مكانين لبناء المطار هما في قاعدتي نفاتيم ورمات دفيد، إلا أن الأفضلية لقاعدة رمات دفيد.
 
ومن جانبه فقد أوضح رئيس اللجنة، عضو الكنيست عوفر شيلح قائلًا: "إن بناء مطار آخر يعتبر مصلحة وطنية من الدرجة الأولى، حيث أنه سيخدم دولة إسرائيل واصفًا ما يجري بالحلم الذي يتحقق.
 
وقالت عضو الكنيست كيرين باراك: "سيترتب على مكان المطار الجديد تداعيات اجتماعية واقتصادية كثيرة، فإذا ما تم بناؤه في قاعدة رمات ديفيد في الشمال، فسيتعين على الدولة تعويض جميع سكان المنطقة الذين عبروا عن امتعاضهم واستيائهم الشديدين من هذا المخطط، وذلك على عكس خيار بناء المطار في الجنوب في ظل تعطش سكان الجنوب لمثل هذا المطار.
 
وأضافت كيرن بأن بناء المطار في الشمال سيؤثر سلبًا على الكثير من الأمور، حيث ستكون إمكانياته وقدراته صغيرة للغاية، إضافة إلى أن طائراته ستكون صغيرة علاوة على المخاطر الأمنية التي تعتبر أكبر بكثير من الجنوب.
 
من جانبه، قال رئيس بلدية عراد، نيسان بن حمو: إن "هناك فرص تاريخية قليلة كهذه لتغيير وجه المنطقة. سيكون إنشاء المطار في نفاتيم بمثابة رافعة استثمارية هائلة للمنطقة، ونحن نحترم الجيش ولكن يجب أن يكون هناك حالة من الشفافية فلا يعقل أن يتم إلغاء بناء المطار في الجنوب بسبب رغبة الجيش لا أكثر من منطلق أن الطائرات المدنية ستعيق حركة الطيران الحربي في الجنوب".
 
ويشار إلى أنه في الوقت الذي يبذل فيه نتنياهو جهوده لتحويل مدينة بئر السبع لمركز سايبر دولي، سلطة الطوارئ توصي ببناء المطار الدولي في رمات دفيد شمالًا.

#اسرائيل #عوفر شيلح

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول استهداف الجيش الاسرائيلي خلية حزب الله بالشمال

صحيفة: نجل حسن نصرالله تعرض لمحاولة اغتيال في بغداد

نجم هوليوود: لم يخبروني في صغري أن إسرائيل أقيمت على حساب تشريد الفلسطينيين

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصر: إخضاع تجار المخدرات والدعارة لضريبة الدخل

صحيفة إسرائيلية: شارون خطط جديًا لانسحاب أحادي من الضفة على غرار انسحابه من غزة

اشتية يُشكل لجنة تحقيق في مقتل عماد الدين دويكات برصاص الشرطة في نابلس

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس يكشف عن اتصالات يومية مع "فتح".. يؤكد: العمل جارٍ على عقد مؤتمر شعبي بغزة

عز

الشاباك يكشف تفاصيل التحقيق مع عز الدين بدر الذي تسلل إلى إسرائيل بحراً

الصحة: ظهور إصابات كورونا بغزة تهديد وارد ودائم وستكون آثاره مدمرة

الصحة: تسجيل 380 إصابة بكورونا وحالتي وفاة و182 حالة تعاف

جنين : 11 إصابة جديدة بكورونا في عرابة واغلاقها لثلاثة أيام