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الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 7 حالات اشتباه بالقطاع

الخميس 30 يوليو 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 7 حالات اشتباه بالقطاع


غزة /سما/

 اعلنت وزارة الصحة- قطاع غزة، الخميس، عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة بعد فحص سبع عينات مشتبهة كانت نتيجتها سلبية.

واشارت في بيان لها ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ بداية الازمة بلغ ١٣٩٠٠ عينة كانت جميعها سلبية باستثناء ٧٦ حالة ، توفيت واحدة منها وشفيت ٧٠ فيما لا تزال خمس حالات تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.

واوضحت الوزارة انها تتابع الحالة الصحية الى ٢١٧ مواطن موزعين على ثلاثة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة صحية مطمئنة ولم تظهر عليهم اية اعراض.

وتوقعت الداخلية بغزة ان يجرى فتح معبر رفح بعد العيد وان يعود الاف المواطنين للقطاع ويتم حجرهم في مراكز مخصصة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #فحوصات كورونا #الحجر الصحي

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