  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس والسيسي يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

الخميس 30 يوليو 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس والسيسي يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى


رام الله /سما/

جرى، اليوم الخميس، اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، و رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص التهاني للرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، داعيا العلي القدير أن يعيده عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بدوره شكر الرئيس، الرئيس السيسي، وهنأه والشعب المصري لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى من الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

#الرئيس عباس #عبد الفتاح السيسي #عيد الاضحى

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول استهداف الجيش الاسرائيلي خلية حزب الله بالشمال

وزير الخارجية الاسرائيلي يلوح بإزالة الضم عن الأجندة.. ويقول: "لا أحد منشغل بالضم الآن"

صحيفة: نجل حسن نصرالله تعرض لمحاولة اغتيال في بغداد

نجم هوليوود: لم يخبروني في صغري أن إسرائيل أقيمت على حساب تشريد الفلسطينيين

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصر: إخضاع تجار المخدرات والدعارة لضريبة الدخل

كورونا: ربع مليون وفاة بأميركا والبرازيل والفيروس ينتشر بإسبانيا والصين

الأخبار الرئيسية

عز

الشاباك يكشف تفاصيل التحقيق مع عز الدين بدر الذي تسلل إلى إسرائيل بحراً

الصحة: ظهور إصابات كورونا بغزة تهديد وارد ودائم وستكون آثاره مدمرة

الصحة: تسجيل 380 إصابة بكورونا وحالتي وفاة و182 حالة تعاف

جنين : 11 إصابة جديدة بكورونا في عرابة واغلاقها لثلاثة أيام

41044

صحيفة إسرائيلية: شارون خطط جديًا لانسحاب أحادي من الضفة على غرار انسحابه من غزة