الرئيس والسيسي يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

رام الله /سما/

جرى، اليوم الخميس، اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، و رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص التهاني للرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، داعيا العلي القدير أن يعيده عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بدوره شكر الرئيس، الرئيس السيسي، وهنأه والشعب المصري لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى من الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.