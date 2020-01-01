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اللجنة الرئاسية العليا لكنائس فلسطين تهنئ شعبنا بعيد الأضحى المبارك

الخميس 30 يوليو 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الرئاسية العليا لكنائس فلسطين تهنئ شعبنا بعيد الأضحى المبارك


رام الله /سما/

هنّأت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، أبناء شعبنا و الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 وتقدم رئيس اللجنة، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري من أبناء شعبنا في الوطن والشتات بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول هذه المناسبة المباركة التي تحلّ علينا ومدينة القدس المحتلة بمقدساتها الإسلامية المسيحية تتعرض لأشرس هجمة احتلالية طالت القيادات السياسية والرموز الدينية والوطنية والمؤسسات فيها.

 ودعا خوري باسم كنائس فلسطين، الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة وكل الأعياد والمناسبات السعيدة وقد زال الوباء والاحتلال عن شعبنا، ونال أسرانا ومعتقلينا حريتهم في دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

#اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس #عيد الاضحى

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