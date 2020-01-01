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الأردن تحذر "اسرائيل" وتوجه مذكرة احتجاج رسمية لاقتحام الاقصى

الخميس 30 يوليو 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن تحذر "اسرائيل" وتوجه مذكرة احتجاج رسمية لاقتحام الاقصى


عمان /سما/

حذرت المملكة الأردنية اليوم الخميس، من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك والتي كان أخرها اقتحام مئات المستوطنين لباحات الأقصى صباح اليوم الخميس بحماية من شرطة الاحتلال.

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله علي الفايز أكد، أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، وطالبت "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين والكف عن الاستفزازات والانتهاكات.

ووصف الفايز ما جرى اليوم من اقتحام المستوطنين للأقصى بالتصرف العبثي غير مسؤول ومرفوض ويمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا سافرا لالتزامات "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي.

وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونما وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي السلطة الحصرية المسؤولة عنه وعن تنظيم الدخول إليه والإشراف على شؤونه.

وطالب الفايز، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته والتحرك للضغط على "إسرائيل" لوقف الانتهاكات المخالفة للوضع القائم والقانون الدولي.

#الاردن #اقتحام الأقصى

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