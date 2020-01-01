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الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس

الخميس 30 يوليو 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس


القدس المحتلة /سما/

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث 5 أيام إضافية، بحجة التحقيق معه.

وقال محاميه رامي عثمان، إن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال غيث 5 أيام، مضيفا: أن القاضي أبلغ بوقف التحقيق مع غيث وتحديد اتجاه القضية حتى الثلاثاء القادم.

يشار إلى أن شرطة ومخابرات الاحتلال منعت الوقفة التضامنية مع المحافظ قرب محكمة الصلح صباح اليوم.

واعتقل غيث في 19 من شهر يوليو/ تموز الجاري، بعد أن داهمت مخابرات الاحتلال وشرطته منزله في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته. ومددت يوم الجمعة المنصرم اعتقاله لمدة 7 أيام للتحقيق في زنازين سجن عسقلان.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، وتمنعه من دخول الضفة الغربية، والتواصل مع شخصيات وقيادات فلسطينية.

#محافظ القدس #عدنان غيث #تمديد اعتقال #قوات الاحتلال

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