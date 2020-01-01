تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره العراقي برهم صالح..

رام الله /سما/

جرى، اليوم الخميس، اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وشقيقه رئيس جمهورية العراق برهم صالح، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأطلع الرئيس، نظيره العراقي، على آخر مستجدات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمنع تنفيذ مخططات الضم الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

بدوره أكد الرئيس العراقي، موقف العراق الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية على الصعد كافة، وصولاً لتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الرئيس، والرئيس صالح، عن أملهما بانتهاء جائحة فايروس الكورونا، وأن يعيد الله سبحانه وتعالى نعمة الصحة والأمان للامتين العربية والاسلامية والعالم أجمع.