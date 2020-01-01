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الميزانية الإسرائيلية تثير أزمة ائتلافية قد تؤدي إلى انتخابات رابعة

الخميس 30 يوليو 2020 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الميزانية الإسرائيلية تثير أزمة ائتلافية قد تؤدي إلى انتخابات رابعة


القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن مصادر في الائتلاف الحكومي اقترحت على حزبي "الليكود" و"كاحول لفان" حلًا وسطًا بخصوص ميزانية الدولة يجنبها أزمة سياسية قد تقودها إلى انتخابات رابعة.
 
وبحسب القناة، يقضي هذا الطرح على أن تجري الحكومة نقاشًا وتصويتًا على مشروع قانون ميزانية لعامين ماليين، إلا أن الكنيست تصادق على ميزانية لكل عام على حدة وبفارق عدة أشهر.
 
وفيما قد يصعد الأزمة الائتلافية بشان ميزانية الدولة، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس عزمه على تمرير هذه الميزانية لعامين وذلك بخلاف موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يصر على تمرير ميزانية لعام مالي واحد.
 
من جهته أعلن وزير المالية يسرائيل كاتس أنه ينوي طرح ميزانية لعام واحد على الحكومة يوم الأحد المقبل.
 
وقال كاتس، أمس الأربعاء، في حديث لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبري، إن مشروع قانون الميزانية جاهز.
 
يُشار إلى أن نهاية الشهر المقبل سيكون آخر موعد لتمرير الميزانية وإلا فسيتم حل الكنيست وعندها يصبح نتنياهو رئيس حكومة انتقالية.

#الائتلاف الحكومي #اسرائيل #غانتس #نتنياهو #ازمة الميزانية

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