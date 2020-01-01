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الصحة: ظهور إصابات كورونا بغزة تهديد وارد ودائم وستكون آثاره مدمرة

الخميس 30 يوليو 2020 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ظهور إصابات كورونا بغزة تهديد وارد ودائم وستكون آثاره مدمرة


غزة / سما /

دعت وزارة الصحة في قطاع غزة المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة في جميع تحركاتهم وفي كل المرافق و المؤسسات و خاصة أماكن التجمعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن غزة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا من داخل القطاع، مؤكدةً أن خطر ظهور حالات مصابة من داخل قطاع غزة هو أمر وارد وتهديد دائم رغم أخذ كافة التدابير وذلك لاعتبارات متعلقة بطبيعة الفيروس غير المستقرة و لاعتبارات القصور البشري و لاعتبارات خارجة عن حدود السيطرة .

وقالت إن النتائج المترتبة على ظهور أي حالة من داخل قطاع غزة - وهو أمر وارد -- ستكون آثاره مدمرة ومآلاته وخيمة في حال عدم التزام المؤسسات و الافراد بإجراءات السلامة العامة و التباعد الجسدي والتصرف على أن قطاع غزة مكانا معصوما لن يصل إليه هذا الفيروس باعتبار خلو الفترة السابقة من تسجيل أي اصابات من داخل قطاع غزة.

#فيروس كورونا #غزة #اصابات

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