الصحة: تسجيل 380 إصابة بكورونا وحالتي وفاة و182 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رام الله / سما /

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 380 حالة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت في بيان صحفي الى انه تم تسجيل 182 حالة شفاء، واجرت 2758 فحصا.

واوضحت ان مجموع الإصابات النشطة:8465، بينما مجموع حالات الشفاء 6289 ، والوفيات:84 حالة





وجاء توزيع الإصابات الجديدة في المحافظات كالتالي:

-محافظة القدس: ١١٧ (١١٦ في مدينة القدس وإصابة في الضواحي).

_ الخليل: ١٨٦

_ نابلس: ١٢

_ بيت لحم: ١١

_ جنين: ١٤

_ طولكرم: ١١

_ أريحا والأغوار: ١٧

_ رام الله والبيرة: ١١

_ سلفيت:١