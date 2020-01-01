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الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام منذ 4 ايام رفضا لاعتقاله

الخميس 30 يوليو 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، بأن الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر قفي محافظة جنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 4 أيام رفضا لاعتقاله.

ولفتت الهيئة، الى أن الأسير الأخرس القابع حاليا في سجن عوفر، اعتقل الاثنين الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة جبع وقامت بتفتيش المنزل قبل أن تقوم باعتقاله، كما عقدت جلسة محاكمة له اليوم الخميس في محكمة عوفر وتم تمديد توقيفه 6 أيام بذريعة التحقيق.

يذكر أن الأسير ماهر الأخرس محرر سابق، من مواليد عام 1971، وهو متزوج، وخاض معركة الإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي في اعتقاله الأخير، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن خمس سنوات.

#هيئة شؤون الأسرى

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