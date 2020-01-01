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هواوي تصبح أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم

الخميس 30 يوليو 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تصبح أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم


وكالات / سما /

ذكرت شركة أبحاث السوق كاناليز في تقرير صدر اليوم الخميس أن شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز أصبحت أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي متفوقة للمرة الأولى على سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية التي ظلت في المركز الأول لعدة سنوات.

وذكرت كاناليز أنه لأول مرة منذ 9 سنوات تحصل شركة غير سامسونج وآبل الأمريكية على المركز الأول في إنتاج الهواتف الذكية على مستوى العالم.

يأتي ذلك في حين مازالت هواوي تواجه عقوبات من جانب الولايات المتحدة مع تراجع مبيعاتها الخارجية بنسبة 27 في المئة خلال الربع الثاني بحسب تقرير كاناليز. وساعدت سيطرتها على السوق الصينية في زيادة مبيعاتها المحلية بنسبة 8 في المئة خلال الربع الثاني.

وبفضل تعافي الصين بسرعة نسبية من جائحة فيروس كورونا المستجد، تبيع هواوي حاليا أكثر من 70 في المئة من إنتاجها في السوق المحلية.

وفي حين تراجعت ممبيعات هواوي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت مبيعات منافستها سامسونج الكورية الجنوبية بصورة اكبر بنسبة 30 في المئة خلال الفترة نفسها بسبب الاضطرابات في أسواقها الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل نتيجة جائحة كورونا.

وتقول شركة كاناليز إن مبييعات هواوي خلال الربع الثاني بلغت 8ر55 مليون هاتف ذكي في حين بلغت مبيعات سامسونج 7ر53 مليون هاتف فقط.

#هواوي #الهواتف

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