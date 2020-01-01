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شاهد.. الكعبة المشرفة تزهو بكسوة حريرية جديدة

الخميس 30 يوليو 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الكعبة المشرفة تزهو بكسوة حريرية جديدة


وكالات / سما /

قامت السلطات السعودية مساء الأربعاء باستبدال كسوة الكعبة المشرفة بكسوة جديدة استخدم فيها نحو 670 كيلو جرام من الحرير الخام و120 كيلو جرام من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 20 مليون ريال.

وقام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها، كما قامت الرئاسة بتأمين كل الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة؛ لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري في بيان له مساء الأربعاء أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

#الكعبة المشرفة #كسوة الكعبة #عيد الاضحى #الحج

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