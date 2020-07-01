شاهد.. اختتام دوري "غراس الياسين" غرب الزيتون

غزة / سما /

اختتمت اللجنة الرياضية المركزية للمحاضن التربوية غرب الزيتون، دوري "غراس الياسين" للمرحلتين الإعدادية والثانوية، على ملعب نادي المجمع الإسلامي المعشب صناعيا جنوب غزة.

وحضر فعاليات اليوم الرياضي الكروي الدكتور أيمن كردية مسؤول ملف المحاضن التربوية غرب الزيتون، واياد الغلاييني رئيس اللجنة الرياضية جنوب غزة، وابراهيم اللي عضو اللجنة الرياضية غرب الزيتون، وأحمد الاشرم رئيس الكتلة الإسلامية جنوب غزة، وعبد الرحمن ضبان عضو لجنة المحاضن.

ففي المرحلة الثانوية، حصد فريق الشهيد فهمي صيام اللقب بجدارة واستحقاق, عقب فوزه الكبير على مسجد التوابين (5-0).

وعقب نهاية البطولة، عبّر الغلاييني عن سعادته بحالة الحراك الرياضي، التي أحدثتها البطولات الرياضية على مستوى المنطقة والمحاضن التربوية، واعدا بمواصلة الأنشطة في الأيام المقبلة.

بدوره، بيّن كردية أن هذه الأنشطة تعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات اللجنة الرياضية في المنطقة، التي لم تدخر جهدا في سبيل الترفيه عن الشباب في شتى المجالات الكروية.

يشار إلى أنه أشرف على البطولات كل من إياد الغلاييني رئيسا، وعضوية أحمد أبو دياب، وصالح مهنا، ووائل الداعور، وهاني الشامي، ووائل بدوان، وهاني حبيب.





















