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ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الشاب إلى ليفانتي

الخميس 30 يوليو 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الشاب إلى ليفانتي


وكالات / سما /

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله رحيل جناح الشاب خورخي دي فروتوس إلى ليفانتي بشكل رسمي.

ويلعب خورخي دي فروتوس في مركز الجناح الأيمن، ويبلغ من العمر 23 عامًا، وهو أحد إنتاج أكاديمية ريال مدريد.

وقضى دي فروتوس الموسم الماضي مع فريق بلد الوليد في بداية الموسم، وقطع إعارته في شهر يناير، وقام ريال مدريد بإعارته إلى فريق رايو فايكانو والتي انتهت في الصيف الجاري.

وأفاد الموقع الرسمي لريال مدريد، أن النادي اتفق مع ليفانتي على رحيل خورخي دي فروتوس، بداية من الموسم المقبل 2021.

ووجه النادي الملكي الشكر للاعبه الشاب على تفانيه في العمل واحترافيته وسلوكه خلال فترة تواجده في أكاديمية ريال مدريد، وتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة.

ولم يكشف البيان أي تفاصيل متعلقة بالصفقة بشأن عدد سنوات التعاقد أو القيمة المادية.

وشارك دي فروتوس في 24 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات بقميص فريقي بلد الوليد ورايو فاييكانو، سجل هدفان وقدم تمريرة حاسمة.

#ريال مدريد #ليفانتي #خورخي دي فروتوس

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